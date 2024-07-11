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В Европе наблюдается аномальная жара

Три-четыре очереди отключений будут применять 11 июля из-за аномальной жары — Укрэнерго

11 июл 2024, 11:22
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В Україні сьогодні, 11 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.


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З 16.00 до 23.00 будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години — три черги. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина — значне зростання споживання через аномальну спеку в Україні та Європі на тлі існуючого суттєвого дефіциту енергії в системі, який є наслідком російських терористичних нападів на українську енергетику, — наголошують у компанії.

Зазначається, що температура по країні перевищує +30° С.

За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник, — зазначають в «Укренерго».

Зазначається, що вчора, 10 липня, з 19.00 до 23.00 для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини.

На ранок сьогоднішнього дня залишаються знеструмленими 510 населених пунктів. З них:

  • через негоду є знеструмлення у Сумській області;
  • через бойові дії — є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях;
  • з технічних причин — знеструмлювалися споживачі у Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській областях. Технічні причини відключень пов’язані із впливом спеки на високовольтне обладнання та лінії електропередачі, а також є наслідками бойових дій у прифронтових регіонах.

Источник: Ракурс


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