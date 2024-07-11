В Европе наблюдается аномальная жара

https://racurs.ua/n197176-tri-chetyre-ocheredi-otklucheniy-budut-primenyat-11-iulya-iz-za-anomalnoy-jary-ukrenergo.html

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В Україні сьогодні, 11 липня обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби.

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З 16.00 до 23.00 будуть задіяні чотири черги відключень, в інші години — три черги. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина — значне зростання споживання через аномальну спеку в Україні та Європі на тлі існуючого суттєвого дефіциту енергії в системі, який є наслідком російських терористичних нападів на українську енергетику, — наголошують у компанії.

Зазначається, що температура по країні перевищує +30° С.

За прогнозом Диспетчерського центру «Укренерго», сьогодні на максимумі споживання на 7% перевищує аналогічний вчорашній показник, — зазначають в «Укренерго».

Зазначається, що вчора, 10 липня, з 19.00 до 23.00 для зменшення обсягу дефіциту «Укренерго» залучало аварійне постачання від енергосистем Польщі та Словаччини.

На ранок сьогоднішнього дня залишаються знеструмленими 510 населених пунктів. З них: