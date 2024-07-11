Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n197179-ukraina-hochet-provesti-do-vyborov-v-ssha-vtoroy-sammit-mira-s-uchastiem-rf-smi.html

Ракурс

Київ хоче скликати другий Саміт миру за участі росії до виборів у США, котрі мають відбутися у листопаді цього року.

.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

Зазначається, що ці наміри є продовження першого саміту, який відбувся у середині червня у Швейцарії за участю представників понад 90 країн. росія туди не була запрошена.

Намагання організувати зустріч напередодні виборів у США вказує на відчуття невідкладності з боку України, оскільки вона стикається з перспективою повернення Дональда Трампа до Білого дому, — зазначає видання.

Bloombrg нагадує, що Трамп раніше заявляв, що в разі перемоги закінчить війну до своєї інавгурації в січні, і виступив проти продовження військової підтримки Києва з боку США.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський, виступаючи днями в Інституті Рейгана у Вашингтоні, закликав США допомогти в організації другого саміту миру, щоб зробити його «більш потужним і справді вирішальним».

Втім, джерела Bloomberg серед американських посадовців заявили, що не впевнені, що саміт з рф та Україною відбудеться.

Джерело: Bloomberg