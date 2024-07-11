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Норвегия даст 90 млн дол. в поддержку ПВО Украины. Фото:

Норвегия выделит более 90 млн дол. на усиление ПВО Украины

11 июл 2024, 16:19
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Норвегія дасть грошей на посилення української ППО.


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Норвезький уряд виділить 1 млрд крон, що еквівалентно 92,69 млн дол., на підтримку української протиповітряної оборони. Про це на саміті НАТО у Вашингтоні заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Reuters.

Українцям потрібно більше протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб і ракет, — зазначив він.

Напередодні стало відомо, що Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16. Поставки розпочнуться вже у 2024 році.

Нагадаємо, президент США Джо Байден на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot. Ще два «Петріоти» будуть надані Німеччиною та Румунією. Одну систему Нідерланди зберуть спільно з іншими партнерами. Італія передасть Україні SAMP-T. А в наступні місяці Україні передадуть системи протиповітряної оборони NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard.

Джерело: Reuters

Источник: Ракурс


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