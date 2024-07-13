Бельгия поставит 30 самолетов F-16, но к 2028 году

https://racurs.ua/n197235-belgiya-postavit-30-samoletov-f-16-no-k-2028-godu.html

Ракурс

Бельгія поставить 30 літаків F-16, але до 2028 року.

.

На жаль, у деяких країнах графік постачання доволі тривалий, — так про постачання літаків Україні від країн-партнерів сказав в етері Свобода Live заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. Нам дійсно треба та кількість літаків, про яку говорив президент (128 — ред). Ми маємо відповідні декларування від наших партнерів щодо кількості літаків. Ми знаємо ці чотири країни і знаємо кількість, яку вони обіцяють. […] Бельгія задекларувала 30 літаків, і це є в нашій безпековій угоді з Бельгією. Але вона каже, що ці 30 літаків будуть поставлені до кінця 2028 року, що очевидно є неприйнятним для нас — сказав Жовква.

Також він зазначив, що важливим питанням є збільшення кількості тренувальних центрів для пілотів: «під час війни ми не можемо дозволити собі проходити цей тривалий період навчання, як прописано, можливо, в підручниках. Ми можемо це оптимізувати».

Україна очікує отримати шість літаків F-16 влітку і до 20 — до кінця року, повідомили раніше у Bloomberg.

Рішення про відправлення військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.

Крім цього, люди, які займаються цим питанням, стурбовані тим, що на території України недостатньо злітно-посадкових смуг, а ті, що є вразливі до російських ракетних атак.

Один із співрозмовників Bloomberg зазначив, що, ймовірно, Україна зможе розмістити ескадрилью F-16 — від 15 до 24 літаків.

Інший співрозмовник агентства сказав, що Київ розраховує отримати шість винищувачів цього літа і загалом до 20 літаків до кінця 2024 року.