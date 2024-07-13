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Ракурс
Ракета «Калибр», фото: «Википедия»

Рашисты строят унифицированные пусковые установки для «калибров» и «ониксов» — ВМС

13 июл 2024, 20:18
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Росіяни будують уніфіковані пускові установки для ракет «Калібр» та «Онікс».


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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він наголошує, що «Калібри» залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг, однак відсоток збиття цих ракет є високим. Тож як у самостійного виду озброєння — в разі атак лише самими «калібрами» — ефективність зазвичай не дуже висока.

Росіяни роблять з цього висновок — в останніх проектах своїх вони вже шахти роблять уніфікованими — для запуску як «калібрів», так і «оніксів». Тому що «Онікс» в порівнянні з «Калібром» є більш небезпечною зброєю, — зазначив Плетенчук.

Однак, зазначив він, у Азовському та Чорному морях кораблів таких проектів, які здатні запускати ракети обох типів, немає.

Источник: Ракурс


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