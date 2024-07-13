Ракета «Калибр», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n197261-rashisty-stroyat-unificirovannye-puskovye-ustanovki-dlya-kalibrov-i-oniksov-vms.html

Ракурс

Росіяни будують уніфіковані пускові установки для ракет «Калібр» та «Онікс».

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Про це в ефірі національного телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він наголошує, що «Калібри» залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг, однак відсоток збиття цих ракет є високим. Тож як у самостійного виду озброєння — в разі атак лише самими «калібрами» — ефективність зазвичай не дуже висока.

Росіяни роблять з цього висновок — в останніх проектах своїх вони вже шахти роблять уніфікованими — для запуску як «калібрів», так і «оніксів». Тому що «Онікс» в порівнянні з «Калібром» є більш небезпечною зброєю, — зазначив Плетенчук.

Однак, зазначив він, у Азовському та Чорному морях кораблів таких проектів, які здатні запускати ракети обох типів, немає.