Жара повредила два энергетических объекта на западе Украины

https://racurs.ua/n197282-jara-povredila-dva-energeticheskih-obekta-na-zapade-ukrainy.html

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Через спеку в західних регіонах України зазнали пошкоджень два об'єкти енергетичної інфраструктури.

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У Міненерго сказали 14 липня, що вимикалась високовольтна повітряна лінія через пожежу, спричинену спекою. Крім того, вночі відключилася високовольтна підстанція. Це призвело до знеструмлення повітряної лінії, що з'єднує енергосистеми України та Молдови. Через спеку на території підстанції виникла пожежа, яку було ліквідовано.

Енергетики нагадали, що в Україні тримається спекотна погода, тому можливе зростання споживання електроенергії, зокрема через активне використання кондиціонерів.

В Міненерго вкотре закликали споживати електроенергію ощадливо. Це дає можливість енергетикам утримувати енергосистему більш стабільною.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Головна причина обмежень електроенергії — атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак.

Синоптики прогнозують, що спека в Україні тільки посилюватиметься найближчими днями. На 15 липня очікується температура до +41 °С.