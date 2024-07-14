Небрежность и пренебрежение жизнью бойцов - "Пташка" просит Зеленского расследовать действия командира 59 ОМПБр Богдана Шевчука

https://racurs.ua/n197285-nebrejnost-i-prenebrejenie-jiznu-boycov-ptashka-prosit-zelenskogo-rassledovat-deystviya.html

Ракурс

Парамедик Катерина «Пташка» Поліщук, що боонила «Азовсталь» та повернулася з полону, звернулася до президента України із проханням провести службове розслідування щодо командира 59 ОМПБр Богдана Шевчука.

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Прошу Вас, пане Верховний головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх «незгодних» командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом, — пише вона на своїй сторінці в Instagram.

Поліщук також каже, що Шевчука було призначено на посаду командира бригади завдяки «родинним зв’язкам з вищим військовим керівництвом».