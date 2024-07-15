Гранату бросили в здание ТЦК во Львовской области. Фото:

https://racurs.ua/n197304-granatu-brosili-v-zdanie-tck-vo-lvovskoy-oblasti.html

Ракурс

Вибух на території ТЦК прогримів у Львівській області.

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В ніч на понеділок 15 липня невідомий кинув гранату в приміщення районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки місті Буськ. Інформацію про вибух правоохоронці отримали о 1.45. Невідомій втік після того, як жбурнув гранату. Про це 15 липня повідомила поліція Львівської області.

На щастя, ніхто не постраждав. Лише пошкоджено фасад та вікна будівлі.

На місці події працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини. Правоохоронці працюють над тим, щоб затримати невідомого.

Нагадаємо, 9 липня на залізничному вокзалі у Мукачево поліцейські та представники Територіального центру комплектування зустріли чоловіка, який при спілкуванні почав погрожувати їм ножем. Його затримали.