Оккупанты обстреляли рынок и бизнес-центр в Херсоне. Скриншот с видео

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Ракурс

Російські війська знову завдали ударів по Херсону.

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У вівторок вранці, 16 липня, ворог вдарив по одному з ринків. Окупанти пошкодили бізнес-центр та торговельні приміщення. Постраждалих серед херсонців немає. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Facebook.

Черговий день, який розпочався для Херсона із канонади російських обстрілів. З самого ранку окупанти вдарили по одному з ринків у місті, — зазначив він.

Також російська армія завдала ракетного удару по Корабельному районі міста. Під ударом опинились приватні оселі та багатоквартирний будинок.

Крім того, очільник області поінформував, що вчора росіяни обстрілювали Садове, Кізомис, Антонівку, Михайлівку, Велетенське, Антонівку, Токарівку, Одрадокам’янку, Софіївку, Берислав, Бургунку, Львове, Милове, Нововоронцовку, Зміївку та місто Херсон.

Зафіксовані влучання у дитячий садок та адміністративну будівлю, на території житлових кварталів — у багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Пошкоджено господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі. Шестеро осіб дістали поранення.

Нагадаємо, 15 липня армія рф скинула бомбу ФАБ-500 з модулем УМПК на село Богуславка на Харківщині. Поранення дістав 21-річний чоловік, були пошкоджені житлові будинки.

Також ворог атакував авіацією селище Ківшарівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу 53-річна жінка дістала тілесні ушкодження. Пошкоджені багатоквартирні будинки.