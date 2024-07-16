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Ракурс
Макрон принял отставку премьера и всего правительства

Макрон принял отставку премьера и всего правительства Франции

16 июл 2024, 20:26
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Президент Франції Еммануель Макрон прийняв відставку прем'єр-міністра Габріеля Атталя та всього уряду. Кабінет виконуватиме обов’язки, доки не сформують новий французький уряд, написав Єлисейський палац.


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Атталя призначили на посаду в січні цього року. Вважалося, що так Макрон хотів перезавантажити уряд перед виборами до Європарламенту.

Макрон з другої спроби прийняв відставку свого премʼєра. Атталь ще 8 липня подав у відставку — одразу після перемоги на виборах лівих. Тоді Макрон відмовився приймати його відставку й попросив тимчасово залишитися на посаді глави уряду.

На парламентських виборах у Франції перемогла коаліція лівих «Новий народний фронт». Центристська коаліція Макрона посіла друге місце, а ультраправе «Національне обʼєднання» — третє. Перед другим туром Макрон домовився про співпрацю з лівою коаліцією та переміг Марін Ле Пен.

24 липня у Парижі розпочинається Літня Олімпіада.

Источник: Ракурс


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