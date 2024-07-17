Товарищ Лавров, что ты за животное? — Кислица в ООН снова унизил московитов

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Постпред України в ООН Сергій Кислиця жорстко розкритикував главу МЗС рф Сергія Лаврова за використання ним у виступі на засіданні Радбезу цитат із творів письменника Джорджа Орвелл.

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На засіданні Радбезу ООН Лавров використав твір Орвелла «Колгосп тварин», щоб описати «безпідставно» негативне ставлення міжнародної спільноти до росії.

У минулому столітті Джордж Орвелл у своєму оповіданні уже передбачив суть порядку, заснованого на правилах, де всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Якщо ти виконуєш волю гегемона, тобі дозволено все. А якщо наважишся і почнеш відстоювати свої національні інтереси, то будеш оголошений ізгоєм і підданий санкціям, — сказав Лавров.

Але Кислиця парирував, вкотре акцентуючи на тому, що кремлівська пропаганда послідовно використовує антиутопії Орвелла у власних інтересах, спотворюючи їхній зміст.

За кого нас має жалюгідний Лавров, коли намагається мобілізувати Орвелла на свою підтримку? Можливо, він не знає, що нью-йоркські дипломати насправді читали Орвелла, а не є побічними продуктами МДІМВ (Московського державного інституту міжнародних відносин, — ред.) у Радянському Союзі, де книжки Орвелла були заборонені або піддавалися цензурі, — зазначив постпред України в ООН.

Кислиця додав, що «прихвосні-спічрайтери» Лаврова забули йому нагадати, що письменник був критиком Сталіна й вороже ставився до сталінізму. За словами самого Орвелла, сатиричний твір «Колгосп тварин», відображає події, що передували російській революції 1917 року, а потім сталінську епоху Радянського Союзу — період, коли росія жила під владою комуністичної ідеології Сталіна, «яку у сьогоднішній росії-колгоспі, майже обожнюють», пояснив постпред.

Кислиця нагадав зміст твору Орвелла, де кожна тварина представляла певний клас радянського (сьогоднішнього російського) суспільства: робочий кінь Боксер — робітничий клас та ідейних стахановців; скептичний осел Веніамін — інтелігенцію, яка все розуміє, але нічого не робить; злі собаки — співробітників НКВС; безмовні вівці — народні маси; порося Квікун — підконтрольні владі ЗМІ тощо. А на вершині піраміди — великий, досить лютий на вигляд беркширський кабан на ім’я Наполеон (алегорія на Сталіна), який поступово переписав сім заповідей анімалізму (алегоричне посилання на комунізм), змінивши їх суть на абсолютно протилежну у власних інтересах.

Наприкінці виступу Кислиця звернувся до Лаврова із риторичним запитанням: