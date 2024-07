Климатический кризис делает дни длиннее

https://racurs.ua/n197372-klimaticheskiy-krizis-delaet-dni-dlinnee.html

Кліматична криза робить дні довшими.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в науковому журналі Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA.

Науковці стверджують, що зміна тривалості дня становить мілісекунди (1,3 мілісекунди на століття), але цього вистачить, щоб порушити інтернет-трафік, фінансові операції та GPS-навігацію, які залежать від точного відліку часу.

Завдяки викидам вуглецю, які ми спричиняємо, ми зробили це лише за 100 або 200 років. Ми докорінно змінюємо рух і обертання Землі в космосі, замінюючи процеси, які раніше тривали мільярди років", — пояснив заступник начальника Інституту геодезії та фотограмметрії університету Цюриха професор Бенедикт Сой.

Танення льодовиків через глобальне потепління перерозподіляє воду з високих широт у світові океани ближче до екватора. Земля стає ширшою на екваторі, через що обертання планети уповільнюється, продовжуючи день.

Усі центри обробки даних, які керують інтернетом, звʼязком і фінансовими транзакціями, базуються на точному часі. Нам також потрібні точні знання про час для навігації, особливо для супутників і космічних кораблів, — пояснив професор Сой.

Дослідження використало спостереження та компʼютерні реконструкції для оцінки впливу танення льоду на тривалість дня. Швидкість зростання тривалості дня коливалася від 0,3 до 1,0 мілісекунди на століття між 1900 і 2000 роками. Але з 2000 року швидкість зміни прискорилася до 1,3 мілісекунди на століття.

Якщо людство не скоротить викиди парникових газів, швидкість уповільнення обертання Землі зросте до 2,6 мілісекунди на століття до 2100 року.