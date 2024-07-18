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Уничтоженный российский беспилотник, фото: ГПСУ

Российский «Ланцет» сбили из стрелкового оружия на Краматорском направлении (ФОТО)

18 июл 2024, 13:02
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На Краматорському напрямку українські прикордонники зі стрілецької зброї збили російський безпілотник «Ланцет».


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Про це сьогодні, 18 липня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Російський БПЛА, який на Краматорському напрямку летів атакувати позиції Сил Оборони України, бійці підрозділу «Фенікс» поцілили зі стрілецької зброї, — вказано в повідомленні.

«Ланцет» — це російський безпілотник, який може використовуватись як для розвідувальних, так і для ударних завдань на максимальну дальність до 50 км. Він може бути озброєний осколково-фугасними або кумулятивними бойовими частинами.

Знищений російський безпілотник, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


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