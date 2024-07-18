Эксразведчику Червинскому снова изменили меру пресечения

https://racurs.ua/n197425-eksrazvedchiku-chervinskomu-snova-izmenili-meru-presecheniya.html

Ракурс

Колишньому в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій Червінському обрали запобіжний захід у справі про хабар у 100 тис. дол. — цілодобовий домашній арешт.

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Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Водночас адвокати Червінського просили залишити для нього чинний запобіжний захід, який обрали кілька днів тому у справі про ракетний обстріл аеродрому «Канатове» влітку 2022 року, — перебування на волі під заставою у дев’ять мільйонів гривень. Або ж особисте зобовʼязання.

На засіданні зокрема нардепи Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар та колишній політвʼязень Балух висловили бажання взяти Червінського на поруки.

Тільки вчора він вийшов із СІЗО під заставу 9 мільйонів, яку я заплатив, щоб припинити 16 місяців несправедливого тримання Романа під вартою. І вже сьогодні його намагаються знову судити за новою справою, так само несправедливою. …Я знаю Червінського з 2014 року. Можу лише частково розкрити ті завдання, які ставилися перед ним. Роман відіграв велику роль в обороноздатності держави, вирішуючи надзвичайно важливі стратегічні завдання. Це і ліквідація справжніх ворогів України за лінією фронту, і наповнення обмінного фонду. Ліквідація Мотороли та Гіві, затримання Цемаха, операція проти вагнерівців тощо, — сказав на суді Порошенко.

Історія питання

У кінці грудня 2023 року з джерел Цензор. нет стало відомо, що Роману Червінському повідомили про підозру в спробі заволодіти 100 тис. доларів, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Чоловік обіцяв бізнесмену вирішити питання щодо повернення арештованої на Одеській митниці партії цигарок. Свої послуги оцінив у 100 тисяч доларів, а щоб переконати потерпілого у своїх можливостях, видавав себе за впливового посадовця Державної фіскальної служби. Нині за вчинення шахрайських дій йому повідомлено про підозру, — йшлося тоді у повідомленні поліції Києва.

Прізвище Червінського при цьому у повідомленні поліції не називалося, але схожий на нього чоловік фігурував на оприлюдненому поліцією відео.

П’ятий президент України Петро Порошенко зранку 16 липня вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського у справі про обстріл аеродрому «Канатове». Йдеться про понад 9 млн гривень. 15 липня у Кропивницькому апеляційному суді розглянули клопотання захисників розвідника Романа Червінського про зміну запобіжного заходу. Його вирішили випустити під заставу 9 мільйонів 84 тисяч гривень.

Колишнього співробітника ГУР Романа Червінського (він один з організаторів операції із затримання російських бойовиків ПВК «Вагнер») у квітні 2023 року СБУ звинуватила у самовільній проваленій операції з вербування російського пілота, що призвело до обстрілу аеродрому «Канатове» в Кіровоградській області. За інформацією речника СБУ Артема Дехтяренка, Червінський діяв попри заперечення Служби безпеки проводити цю операцію та без згоди відповідних державних органів. У результаті російські спецслужби отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу армії РФ обстріляти летовище. Передбачене покарання — позбавлення волі на термін від восьми до 12 років.

Засідання у справі у Кропивницькому тривають з 12 квітня. До цього майже рік — у Києві.

Червінський справу проти себе називає політичним замовленням. Вважає це помстою через оприлюднення у 2021 році інформації про зраду на рівні Офісу президента й зриву спецоперації щодо російських найманців приватної військової компанії «Вагнер». Звинувачення проти нього вважає сфальсифікованими. Каже — спецоперація була погоджена.