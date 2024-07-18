Похитителю младенца в Кременчуге избрали меру пресечения

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Ракурс

Викрадачу новонародженої дитини обрано запобіжний захід.

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Поліція Полтавщини повідомила, що 18 липня Октябрський районний суд міста Полтави визначив запобіжний захід для 25-річного мешканця Кременчуцького району — 60 днів тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 60 560 гривень.

14 липня близько 16.40 до поліції Кременчука надійшло повідомлення про викрадення 4-денного немовляти з післяпологової кімнати перинатального центру.

До оперативно-розшукових заходів було залучено кілька сотень поліцейських з усіх районів області. Пошуки тривали безперервно з використанням спеціальних технічних засобів та сучасних технологій.

Увечері 16 липня викрадену дитину виявили в будинку 25-річного мешканця Кременчуцького району. Новонароджену дівчинку повернули до перинатального центру для повного обстеження.

За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал.

Свій вчинок затриманий пояснює тим, що дуже хотів дитину, яку ніколи б не зміг народити, тому вдався до злочину. З дитиною все добре, правоохоронці повернули малюка матері до перинатального центру.

Адміністрація перинатального центру, звідки викрали дитину, понесе кримінальну відповідальність за службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки.