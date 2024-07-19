Дрон хуситов упал вблизи посольства США в центре Тель-Авива

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Ракурс

У центрі Тель-Авіва, поблизу посольства США впав безпілотник і вибухнув. Загинув один чоловік, щонайменше 8 людей поранені.

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Речник єменських хуситів (організація «Ансар Алла») Яхья Саріа заявив, що місто атакували новітнім дроном «Яффа», який здатний обходити системи перехоплення. Якщо це правда, то це перша успішна атака хуситів на місто. Звідки запустили дрон — невідомо, але якщо з Ємену, то БпЛА подолав понад 2 200 км.

Армія оборони Ізраїлю вже веде розслідування. Попередньо, ППО не спрацювала через «людський фактор». Сирену під час атаки не ввімкнули.

За інформацією США, ще чотири БПЛА було збито силами коаліції на підльоті до Ізраїлю.

Раніше це угруповання, яке підтримує Іран, оголосило в соцмережах, що розкриє подробиці військової операції, метою якої був Тель-Авів.

Ізраїльські військові повідомили, що посилюють повітряне патрулювання, а мер Тель-Авіва Рон Хульдаї заявив, що військові перебувають у стані підвищеної готовності.