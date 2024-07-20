Трамп прокомментировал телефонный разговор с Зеленским. Фото:

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Ракурс

Дональд Трамп, кандидат у президенти США від Республіканської партії, прокоментував телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

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Екс-президент США знову пообіцяв, що в разі перемоги на виборах хоче «принести мир у світ». Задля цього він планує посадити Україну та російську федерацію за стіл перемовин. Про це Трамп написав у своїй соцмережі TruthSocial невдовзі після розмови з Зеленським.

Розмову з українським президентом він назвав «дуже хорошою». Також Трамп згадав, що Зеленський вітав його з номінацією та засудив замах на нього.

Ціную, що президент Зеленський сконтактував зі мною, оскільки як, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу у світ мир і закінчу війну, яка забрала стільки життів і зруйнувала долі стількох невинних родин. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 липня президент України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

Глава держави засудив жахливий замах на Трампа в Пенсильванії й відзначив двопартійну та двопалатну підтримку США у захисті свободи та незалежності України. Сторони також домовилися про особисту зустріч, в ході якої хочуть обговорити те, які кроки можуть зробити «мир чесним і справді тривалим».