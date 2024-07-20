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Зеленський та Трамп. Фото:
Зеленський зідзвонився з Трампом — про що говорилиhttps://racurs.ua/ua/n197476-zelenskyy-zidzvonyvsya-z-trampom-pro-scho-govoryly.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський та кандидат у президенти США Дональд Трамп провели телефонну розмову.
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Глава держави привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав Трампу сил та абсолютної безпеки надалі. Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Український лідер відзначив «життєво важливу двопартійну та двопалатну підтримку США у захисті свободи та незалежності нашої нації».
Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня, — розповів президент.
Президент також домовився про особисту зустріч з Трампом. Під час неї планують обговорити те, які кроки можуть зробити «мир чесним і справді тривалим».
Нагадаємо, Дональд Трамп, під час своєї промови на з’їзді Республіканської партії сказав, що вивід американських військ з Афганістану спонукав росіян до вторгнення в Україну, а він нібито може зупинити війну, зробивши один телефонний дзвінок.