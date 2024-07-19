Байдена підштовхують, Трамп тріумфує і хоче поговорити із Зеленським: що відбувається у США

https://racurs.ua/ua/n197437-baydena-pidshtovhuut-tramp-triumfuie-i-hoche-pogovoryty-iz-zelenskym-scho-vidbuvaietsya-u-ssha.html

Ракурс

Кандидат у президенти США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський можуть провести у п’ятницю, 19 липня, перемовини телефоном. Про це написало декілька провідних світових ЗМІ.

.

Ця новина пролунала на тлі подій із можливою заміною кандидата від Демократичної партії США Джозефа Байдена у президентських перегонах, а також з’їзду Республіканської партії, який відбувся у Мілвокі.

Байдена активно підштовхують знятися у таборі демократів, а Трамп після невдалого замаху на себе продукує одна за одною все агресивніші заяви та почувається так, ніби вже вдруге сів у крісло президента.

«Ракурс» аналізує, що зараз відбувається у США і як президентські перегони пов’язані з Україною.

Байден може знятися вже на вікенд

Президент Джо Байден погодився піти з посади кандидата від демократів. Байден припиняє боротьбу за переобрання. Кандидата на пост глави держави від Демократичної партії буде визначено наступного місяця.

Про це сказав політичний оглядач Марк Галперін в ефірі телеканалу Newsmax, посилаючись на численні джерела з числа демократів.

Це може статися вже цими вихідними. Для Байдена вже підготовлено промову. Він продовжить роботу як президент — такий його намір. За моїми відомостями, він також не схвалюватиме кандидатуру віцепрезидентки Гарріс як свого наступника. Мої джерела сподіваються, що Байден схвалить відкритий процес, у якому на з’їзді віцепрезидентка Гарріс і кілька інших кандидатів зможуть обрати в Чикаго іншого кандидата в президенти від демократів. Серед можливих кандидатів, про яких говорять: Енді Бешир — губернатор Кентуккі, Гевін Ньюсом — губернатор Каліфорнії, можливо, губернатори Мічигану і Пенсільванії — Гретхен Вітмір і Джош Шапіро, а також сама віцепрезидентка Гарріс. У першому турі голосування звичайні делегати будуть допущені до голосування відповідно до угоди, про яку говорять президент і високопоставлені чиновники-демократи. Якщо в першому голосуванні не буде переможця, то так звані «суперделегати» розпочнуть наступне голосування. Це рішення ухвалили, як мені сказали, раптово через тиск на найвищому рівні з боку Ненсі Пелосі, Барака Обами та інших впливових демократів, а також за рішенням багатьох високопоставлених помічників Байдена. Усі вони говорили Байдену, що для нього немає шляху вперед, що він не зможе виграти ці вибори. Тому він піде у відставку вже цими вихідними, — сказав оглядач.

Про те, що колишній президент США Барак Обама закликав нинішнього лідера Америки Джо Байдена замислитися про вихід із президентських перегонів, написала The Washington Post.

Як повідомляє видання, Обама вважає, що нинішній господар Білого дому «все далі й далі від перемоги».

Про це перший темношкірий президент США говорив у своєму оточенні останніми днями.

The Washington Post зазначає, що політик стурбований тим, що рейтинги нинішнього глави Білого дому продовжують падати.

Тим часом, Байден припустився чергової помилки.

В інтерв’ю телеканалу BET він не зміг пригадати ім’я глави Пентагону Ллойда Остіна та назвав його «той темношкірий чоловік».

Табір Трампа тріумфує

Дональд Трамп у ніч на 19 липня офіційно оголосив про те, що йде на президентські вибори у США від Республіканської партії.

Політик подякував своїм прихильникам, однопартійцям та агентам секретної служби за підтримку після замаху у Пенсильванії та у деталях розповів учасникам партійного з’їзду про ту подію.

У Мілвокі стартував четвертий заключний день національного з’їзду Республіканської партії.

До нестримної радості присутніх, на захід вже прибула головна зірка чотириденного республіканського шоу, як і завжди — з перебинтованим вухом.

Адепти Трампа, присутні на з’їзді, також здійснили аналогічні маніпуляції з власними вухами, розмістивши на своїх вушних раковинах американські прапори.

Нагадаємо, що у перший день делегати висунули Трампа кандидатом у президенти від партії, а сенатора Джеймса Девіда Венса — кандидатом у віцепрезиденти. Другий теж офіційно погодився на кандидатство.

Україна в центрі американської уваги

Про те, що президент Зеленський та експрезидент США Трамп планують провести телефонну розмову 19 липня, повідомляє CNN із посиланням на джерела. Це буде їхня перша розмова після того, як Трамп залишив Білий дім.

У своїй промові на з’їзді республіканської партії Трамп вчергове пообіцяв вплинути на війну росії в Україні, з якою, нібито, не може впоратися адміністрація Байдена.

Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом, — заявив він.

Під час своєї промови на з’їзді республіканської партії Дональд Трамп сказав, що вивід американських військ з Афганістану спонукав росіян до вторгнення в Україну, а він нібито може зупинити війну, зробивши один телефонний дзвінок.

За президента Буша, росія вторглася в Грузію. За президента Обами, росія захопила Крим. За нинішньої адміністрації, росія прагне захопити усю Україну. За президента Трампа, росія нічого не забрала. Подивіться на напад на Ізраїль. Подивіться, що відбувається з Україною. Міста просто розбомбили. Як люди можуть так жити? Там будівлі рівняють з землею. Почалося це з катастрофічного виведення військ з Афганістану, найгіршого приниження в історії нашої країни. Підбадьорена тією катастрофою, росія вторглася в Україну, вони побачили цю групу людей, які виявились некомпетентними, — сказав Трамп, вкотре критикуючи адміністрації своїх попередників.

Тим часом Володимир Зеленський висловився про можливе обрання кандидата-республіканця у США.

Працювати з адміністрацією Дональда Трампа буде важко, але ми цього не боїмося, — сказав він в інтерв’ю BBC.

Президент також прокоментував висловлювання кандидата у віцепрезиденти Трампа Джей Ді Венса, який раніше заявляв, що його «взагалі не цікавить, що відбувається в Україні».

Можливо, він дійсно не розуміє, що відбувається в Україні, тому ми повинні працювати зі Сполученими Штатами. Це буде важка робота, але ми її не боїмося, — зазначив Зеленський.

Зʼїзд Демократичної партії на чолі з Джо Байденом відбудеться у серпні. Самі ж президентські вибори заплановані на 5 листопада.