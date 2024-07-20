Последствия авиаударов по портовому городу Аль-Худейда в Йемене, видео скриншот

https://racurs.ua/n197502-izrail-nanes-udary-po-kontroliruemomu-husitami-gorodu-v-yemene-video.html

Ракурс

Ізраїль сьогодні, 20 липня, завдав ударів по контрольованому хуситами портовому місту Аль-Худейда в Ємені.

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Удару було здійснено через день після того, як безпілотник хуситів атакував Тель-Авів, в результаті чого одна людина загинула та ще щонайменше 10 було поранено, повідомляє CNN.

Нещодавно винищувачі ЦАХАЛу завдали ударів по військових об'єктах терористичного режиму Хуситів у районі порту Худейда в Ємені у відповідь на сотні атак, здійснених проти держави Ізраїль за останні місяці, — заявили в армії оборони Ізраїлю.

Зазначається, що ця заява була зроблена незабаром після того, як підконтрольний хуситам телеканал Al Masirah повідомив про авіаудари по нафтових об'єктах у Аль-Худейді, додавши, що є загиблі та поранені.

Представник хуситів Мохаммед Абдулсалам заявив, що ізраїльські удари вразили цивільні цілі, нафтові резервуари та електростанцію.

Представник ізраїльського оборонного відомства заявив CNN, що це був стовідсотково ізраїльський удар. Чиновник зазначив, що раніше Ізраїль дозволяв США та Великій Британії брати на себе ініціативу у відповідь на атаки хуситів, але цього разу вирішив відповісти сам через смерть ізраїльського громадянина в Тель-Авіві.

Стверджується, що перед завданням удару міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант повідомив про це своєму американському колезі Ллойду Остіну.

Джерело: CNN