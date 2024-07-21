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ВСУ за сутки уничтожили более 1 тыс. оккупантов. Фото:

ВСУ уничтожили более 1 тыс. оккупантов, 44 артсистемы и ПВО россиян — данные Генштаба

21 июл 2024, 11:17
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Військові втрати росії зросли до 566 тис. 710 солдатів та офіцерів.


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За останню добу росіяни втратили на війні в Україні ще 1 тис. 100 солдатів, систему ППО, 44 артилерійські системи, дев’ять танків, 46 бойових броньованих машин. Також було збито 52 дрони різних типів. Про це Генеральний штаб ЗСУ 21 липня повідомив у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 21 липня 2024 року орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 566 тис. 710 (+1100) осіб,
  • танків — 8 тис. 266 (+9) од,
  • бойових броньованих машин — 15 тис. 963 (+46) од,
  • артилерійських систем — 15 тис. 586 (+44) од,
  • РСЗВ — 1 тис. 121 (+0) од,
  • засоби ППО — 896 (+1) од,
  • літаків — 362 (+0) од,
  • гелікоптерів — 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 тис. 402 (+52),
  • крилаті ракети — 2 тис. 401 (+0),
  • кораблі /катери — 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 тис. 36 (+68) од,
  • спеціальна техніка — 2 тис. 616 (+9).

Нагадаємо, українські морські піхотинці знищили російську зенітну установку, яку російські загарбники намагалися сховати на окупованій частині Херсонської області. Ворожу «зенітку» уразили з артилерії.

Источник: Ракурс


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