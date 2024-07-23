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Ракурс
В Харькове внедрят отдельную систему ПВО

В Харькове внедрят отдельную систему ПВО

23 июл 2024, 10:00
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Окрему для Харкова систему повітряної тривоги можуть запровадити вже восени.


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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Ми сьогодні працюємо над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область, — сказав він.

За словами мера, це не тільки допоможе поліпшити життя харків’янам, але й полегшить умови роботи для бізнесу.

Источник: Ракурс


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