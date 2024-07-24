В Румынии слышали взрывы во время российской ночной воздушной атаки по Украине

Ракурсhttps://racurs.ua/
В Румынии слышали взрывы во время российской атаки в ночь на 24 июля, фото: OrangeSmile.com
В Румынии слышали взрывы во время российской ночной воздушной атаки по Украинеhttps://racurs.ua/n197605-v-rumynii-slyshali-vzryvy-vo-vremya-rossiyskoy-nochnoy-vozdushnoy-ataki-po-ukraine.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, атакували Одеську область України ударними безпілотниками «Шахед».
.
У цей час у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів. Про це повідомляє видання News.ro.
Також було зафіксовано 10 дзвінків до румунської екстреної служби щодо звуків від вибухів. Зазначається, що оператори служби відповідали, тим, хто дзвонив, що вони чують вибухи, які лунають з території України.
Для спостереження за ситуацією в регіон були направлені два літаки F-16 ВПС Румунії з авіабази Борча. Пізніше Міноборони країни також наказало провести пошуки на околицях Плауру предметів, котрі могли впасти на територію Румунії.
Джерело: News. ro
Читайте также
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...