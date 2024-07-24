В Румынии слышали взрывы во время российской атаки в ночь на 24 июля, фото: OrangeSmile.com

В Румынии слышали взрывы во время российской ночной воздушной атаки по Украине

https://racurs.ua/n197605-v-rumynii-slyshali-vzryvy-vo-vremya-rossiyskoy-nochnoy-vozdushnoy-ataki-po-ukraine.html

24 июл 2024, 11:43 999

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