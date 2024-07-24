У Румунії чули вибухи під час російської нічної повітряної атаки по Україні

Рашисти атакували Одеську область України «шахедами» в ніч на 24 липня, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n197605-u-rumuniyi-chuly-vybuhy-pid-chas-rosiyskoyi-nichnoyi-povitryanoyi-ataky-po-ukrayini.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, атакували Одеську область України ударними безпілотниками «Шахед».

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У цей час у прикордонні Румунії оголошували повітряну тривогу через наближення дронів. Про це повідомляє видання News.ro.

Також було зафіксовано 10 дзвінків до румунської екстреної служби щодо звуків від вибухів. Зазначається, що оператори служби відповідали, тим, хто дзвонив, що вони чують вибухи, які лунають з території України.

Для спостереження за ситуацією в регіон були направлені два літаки F-16 ВПС Румунії з авіабази Борча. Пізніше Міноборони країни також наказало провести пошуки на околицях Плауру предметів, котрі могли впасти на територію Румунії.

Джерело: News. ro