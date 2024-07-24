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Ракурс
Рашисти здійснили чергову повітряну атаку по Україні «шахедами», фото: «Мілітарний»

17 «шахедів» та вісім розвідувальних БПЛА збили Сили оборони в ніч на 24 липня (ІНФОГРАФІКА)

24 лип 2024, 10:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, атакували південь України 23 ударними безпілотниками типу «Шахед», запущеними із Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф) та тимчасово окупованого Криму.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість — на Одещині, — зазначив він.

Також минулої та поточної доби Силами оборони на різних напрямках було знищено щонайменше вісім розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника:

  • чотири Zala;
  • два Supercam;
  • два «Орлан-10».

Крім того, вночі рашисти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської області рф).

Джерело: Ракурс


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