17 «шахедів» та вісім розвідувальних БПЛА збили Сили оборони в ніч на 24 липня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n197604-17-shahediv-ta-visim-rozviduvalnyh-bpla-zbyly-syly-oborony-v-nich-na-24-lystopada-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, атакували південь України 23 ударними безпілотниками типу «Шахед», запущеними із Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край рф) та тимчасово окупованого Криму.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість — на Одещині, — зазначив він.
Також минулої та поточної доби Силами оборони на різних напрямках було знищено щонайменше вісім розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника:
- чотири Zala;
- два Supercam;
- два «Орлан-10».
Крім того, вночі рашисти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської області рф).