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Ракурс
Наслідки атаки російських дронів, фото: Ізмаїльська РВА

Російські дрони атакували Ізмаїл на Одещині — троє поранених (ФОТО)

24 лип 2024, 09:30
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, здійснили масовану повітряну атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Ізмаїльському району Одеської області.


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В результаті постраждала портова інфраструктура на території міста Ізмаїл. Про це повідомляє прес-служба Ізмаїльської РВА.

В наслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл, виникло часткове руйнування вікон, сходової клітини та фасадної частини 5-ти поверхового житлового будинку без послідуючого загорання, — вказано в повідомленні.

Загиблих немає, проте є постраждалі — госпіталізовано трьох людей.

На місці проводять ліквідацію наслідків обстрілу, — зазначили в РВА.

Наслідки атаки російських дронів, фото: Ізмаїльська РВА

Джерело: Ракурс


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