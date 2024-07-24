Последствия атаки российских дронов, фото: Измаильский РВА

https://racurs.ua/n197601-rossiyskie-drony-atakovali-izmail-v-odesskoy-oblasti-troe-ranenyh-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 24 липня, здійснили масовану повітряну атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Ізмаїльському району Одеської області.

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В результаті постраждала портова інфраструктура на території міста Ізмаїл. Про це повідомляє прес-служба Ізмаїльської РВА.

В наслідок нічної атаки відбулося влучання у житловий п’ятиповерховий будинок в м. Ізмаїл, виникло часткове руйнування вікон, сходової клітини та фасадної частини 5-ти поверхового житлового будинку без послідуючого загорання, — вказано в повідомленні.

Загиблих немає, проте є постраждалі — госпіталізовано трьох людей.