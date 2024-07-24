Ракурсhttps://racurs.ua/
57 единиц техники - 79 бригада отразила один из крупнейших штурмов в истории российско-украинской войны
57 единиц техники — 79 бригада отразила один из крупнейших штурмов в истории российско-украинской войны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n197629-57-edinic-tehniki-79-brigada-otrazila-odin-iz-krupneyshih-shturmov-v-istorii.htmlРакурс
Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни.
.
Десантники тримають оборону на Курахівському напрямку.
Рашисти одночасно застосували 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та бойову машину підтримки танків «Термінатор». Атакували росіяни й на мотоциклах — виїхало 12 «гонщиків».
Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків.
Аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах. По бойових порядках окупантів відразу почала працювати наша артилерія.
Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти наші оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, хитро розставлених саперами 79-ки.
У підсумку бою наші десантники підбили шість танків та сім ББМ з піхотою, спалили усі 12 мотобайків. Росіяни зазнали шалених втрат у живій силі: 40 росіяни — знищено, ще 37 — поранено.
Після підбиття перших танків і бронемашин, інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами пілоти.
Загрузка...