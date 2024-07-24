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57 единиц техники - 79 бригада отразила один из крупнейших штурмов в истории российско-украинской войны

57 единиц техники — 79 бригада отразила один из крупнейших штурмов в истории российско-украинской войны (ВИДЕО)

24 июл 2024, 22:47
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Воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади відбили один з найбільших російських штурмів за весь час повномасштабної війни.


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Десантники тримають оборону на Курахівському напрямку.

Рашисти одночасно застосували 11 танків, 45 бойових броньованих машин з десантом та бойову машину підтримки танків «Термінатор». Атакували росіяни й на мотоциклах — виїхало 12 «гонщиків».

Ворожі колони висунулись для атаки на світанку. Штурм почався відразу з кількох напрямків.

Аеророзвідка 79-ки виявила російську техніку ще далеко на підступах. По бойових порядках окупантів відразу почала працювати наша артилерія.

Перші танки і бойові броньовані машини почали зупиняти наші оператори ударних дронів. Далі вступили у бій протитанкісти. Чимало техніки підірвалось на мінах, хитро розставлених саперами 79-ки.

У підсумку бою наші десантники підбили шість танків та сім ББМ з піхотою, спалили усі 12 мотобайків. Росіяни зазнали шалених втрат у живій силі: 40 росіяни — знищено, ще 37 — поранено.

Після підбиття перших танків і бронемашин, інша техніка кинулась тікати з поля бою. Піхоту, що порозбігалась по посадках, добивали скидами пілоти.

Источник: Ракурс


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