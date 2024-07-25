Полиция задержала банду, которая по указанию ФСБ осуществляла поджоги в ЕС

https://racurs.ua/n197634-policiya-zaderjala-bandu-kotoraya-po-ukazaniu-fsb-osuschestvlyala-podjogi-v-es.html

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Силовики затримали банду, яка на замовлення ФСБ організовувала підпали у країнах Євросоюзу, а для здійснення підпалів винаймала українців.

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Нацполіція 25 липня звітує, що росіяни замовляли підпали, наприклад, Центрів гуманітарної підтримки українців, торговельних центрів у Польщі та країнах Балтії. Спецслужби рф замовляли їхні підпали, щоб дискредитувати Україну на світовій арені та зменшити надання допомоги, кажуть у поліції.

Замовники дуже ретельно перевіряли, щоб подія набувала розголосу в медіа. За держзраду затриманим світить довічне ув’язнення.

Правоохоронці 18 липня одночасно провели близько 40 обшуків у Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській, Полтавській областях та Києві за місцями мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

За їх результатами вилучено зброю та набої до неї, 9 авто, 77 тис. дол., 500 тис. грн, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи.

Також вилучено підроблені свідоцтва про реєстрацію ТЗ, медичні довідки, свідоцтва про закінчення навчального закладу та тисячі порожніх бланків.

За результатами проведення спецоперації учасників злочинної групи затримано в Івано-Франківській області.

Організатором групи вербувальником виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян. Маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували «замовлення» від своїх кураторів. Злочинна група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників групи виконував свою роль.