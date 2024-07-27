рф перебрасывает резервы в район Торецка и Часового Яра. Фото: Петр Андрющенко

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Ракурс

Російські окупанти нарощують своє військове угруповання у Донецькій області.

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Командування рф перекидає резерви в район Торецька та Часового Яру із Запорізької області. У ворога збільшилась кількість «доукомплектованих» підрозділів, бо непідготовлений особовий склад росіяни вибирають з баз на узбережжі Маріупольсько-Бердянської агломерації. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

За його словами, військовий вишкіл російських окупантів скоротили — штурмовиків вчать до 10−15 днів, а далі їх перекидають на північ Донецької області.

Андрющенко наголошує, що росіяни відверто не встигають заміщувати втрати в поточному стані мобілізації. І ця динаміка попри спроби накопичити «ударний кулак» у Запорізькій області вдруге провалюється і вони змушені перекидати резерви в район Торецька та Часового Яру.

Крім того, на цьому тижні росіяни на заміну двом втраченим системам ППО С-300 розмістили щонайменше одну нову систему С-300 в Маріупольському районі. Її перекинули з Бердянського напрямку.

Нагадаємо, військовий аналітик Bild Юліан Рьопке заявив, що зараз росіяни наступають на Торецьк із заходу через Залізне та Північне, а також з півдня через селище Нью-Йорк. Експерт попередив, що ЗСУ можуть потрапити в котел під Торецьком Донецької області.