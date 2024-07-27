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Ракурс
В ГУР показали видео последствий операций по уничтожению российских вертолетов

В ГУР показали видео последствий операций по уничтожению российских вертолетов

27 июл 2024, 17:23
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У ГУР показали відео наслідків операцій зі знищення російських гелікоптерів


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24 липня на аеродромі «кряж» у місті Самара згорів військовий багатоцільовий гелікоптер Мі-8.

21 липня у Томіліно під Москвою вогневого ураження зазнали ще два вертольоти держави-агресора ― ударний Мі-28 та багатоцільовий Ка-226.

Источник: Ракурс


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