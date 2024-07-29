Мадуро объявили президентом в Венесуэле, хотя экзитполы показывали победу оппозиционера

https://racurs.ua/n197761-maduro-obyavili-prezidentom-v-venesuele-hotya-ekzitpoly-pokazyvali-pobedu-oppozicionera.html

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Ніколаса Мадуро оголосили переможцем на президентських виборах у Венесуелі.

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За даними виборчої комісії, після обробки 80% бюлетенів Мадуро набрав 51,2% голосів, а кандидат від опозиції Едмундо Гонсалес — 44%.

Венесуельська опозиція заявила про перемогу на президентських виборах, а ще вказала на порушення під час голосування. Сам Мадуро каже, що його перемога — це «перемога миру і справедливості», хоча незадовго до виборів заявляв, що на країну чекає «кривава баня», якщо він програє.

Опитування перед виборами показували велику перевагу Гонсалеса перед Мадуро, який править уже 11 років, і при якому економіка Венесуели занепала.

Опозиція висловила впевненість, що результати цих президентських виборів, як і минулих 2018 року, підтасовано. Лідер опозиції Марія Коріна Мачадо, якій влада заборонила балотуватися і яку замінив Едмундо Гонсалес, опублікувала в X звернення до армії.

Проте армія завжди підтримувала Ніколаса Мадуро, і перед цими виборами не було жодних ознак, щоб найвищі військові чини збиралися зректися президента.

Мадуро прийшов до влади в березні 2013 року, а Венесуела потрапила в глибоку економічну кризу. Він неодноразово підтримував росію у війні проти України.