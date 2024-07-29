52 штурма на Покровском направлении, бои за север Часов Яра и Красногоровки — что на фронте

https://racurs.ua/n197760-52-shturma-na-pokrovskom-napravlenii-boi-za-sever-chasov-yara-i-krasnogorovki-chto-na-fronte.html

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Окупанти форсували наземну частину каналу на півночі Часів Яру і зайшли в мікрорайон Новий.

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Про це повідомили в Телеграм 46 бригади.

Крім того, через сильний опір росіяни змушені атакувати широким фронтом значно північніше, в районі Калинівки. Тривають контратакувальні дії для повернення позицій.

Окупант кинув великі сили для захоплення північної частини Красногорівки, повідомив уранці 29 липня воєнний кореспондент Богдан Мирошников.

За його словами, поки що темп наступу є, хоч і невеликий.

Північна частина міста ділиться на ще дві частини — південніше та північніше річки Лозова. На деяких ділянках ворог зміг дійти до неї, але загалом — той рубіж поки не перетнув.

Північніше річки знаходиться ще досить великий шматок території міста, який прикриває величезну пустоту з півдня, яка веде до Карлівки та Гірника.

У нинішніх умовах важко навіть думати про будь-які прогнози, тому давайте говорити по факту. Наразі наш гарнізон все ще знаходиться у двох частинах Красногорівки, а ворогу треба ледь не подвоїти кількість особового складу, щоб дістатися Гірника чи Курахового, — пише воєнкор.

Генштаб ЗСУ уранці понеділка повідомив про 14 атак росін на Лиманському напрямку неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар'ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові дії в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки.