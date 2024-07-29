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Ракурс
В сети показали российский дрон из пенопласта «Гербера»

В сети показали российский дрон из пенопласта «Гербера» (ФОТО)

29 июл 2024, 08:41
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Невідомий ворожий БпЛА, який нещодавно долетів до Києва, виявився новою розробкою росіян під назвою «Гербера».


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Експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш») розповів, що дрон позиціонують, як молодшу серію «Шахедів».

«Гербера» виконуватиме не лише ударні функції, як «Герані». Вона виконуватиме розвідку та відволікатиме увагу засобів нашої ППО.

Також противник анонсує застосування ройових рішень.

Источник: Ракурс


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