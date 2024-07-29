В сети показали российский дрон из пенопласта «Гербера»

https://racurs.ua/n197759-v-seti-pokazali-rossiyskiy-dron-iz-penoplasta-gerbera-foto.html

Ракурс

Невідомий ворожий БпЛА, який нещодавно долетів до Києва, виявився новою розробкою росіян під назвою «Гербера».

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Експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш») розповів, що дрон позиціонують, як молодшу серію «Шахедів».