У мережі показали російський дрон з пінопласту "Гербера"

https://racurs.ua/ua/n197759-u-mereji-pokazaly-rosiyskyy-dron-z-pinoplastu-gerbera-foto.html

Ракурс

Невідомий ворожий БпЛА, який нещодавно долетів до Києва, виявився новою розробкою росіян під назвою «Гербера».

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Експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш») розповів, що дрон позиціонують, як молодшу серію «Шахедів».