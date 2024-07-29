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Ракурс
У мережі показали російський дрон з пінопласту "Гербера"

У мережі показали російський дрон з пінопласту «Гербера» (ФОТО)

29 лип 2024, 08:41
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Невідомий ворожий БпЛА, який нещодавно долетів до Києва, виявився новою розробкою росіян під назвою «Гербера».


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Експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш») розповів, що дрон позиціонують, як молодшу серію «Шахедів».

«Гербера» виконуватиме не лише ударні функції, як «Герані». Вона виконуватиме розвідку та відволікатиме увагу засобів нашої ППО.

Також противник анонсує застосування ройових рішень.

Джерело: Ракурс


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