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Збито ракету Х-59/Х-69 і 9 із 10 "шахедів"
Уночі ППО збила ракету Х-59/Х-69 і 9 із 10 «шахедів»https://racurs.ua/ua/n197758-zbyto-raketu-h-59-h-69-i-9-iz-10-shahediv.htmlРакурс
Уночі росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму.
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До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА Shahed-131/136.
Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.