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Ночью ПВО сбила ракету Х-59/Х-69 и 9 из 10 «шахедов»

Ночью ПВО сбила ракету Х-59/Х-69 и 9 из 10 «шахедов»

29 июл 2024, 08:04
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Уночі росія атакувала керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда в окупованому Криму.


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До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА Shahed-131/136.

Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

Источник: Ракурс


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