рф ударила по Харькову ракетами Х-35У. Фото:

https://racurs.ua/n197757-rf-segodnya-bila-po-harkovu-protivokorabelnymi-raketami-h-35u-genshtab.html

Ракурс

Армія рф 28 липня атакувала Харків двома протикорабельними ракетами Х-35У.

.

Загалом сьогодні упродовж дня Харківська область перебуває під постійним бомбардуванням ворожої авіації. З боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали по території Харківської області два авіаудари із використанням шістьох КАБів. Ворог цілив у район Вовчанська. Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що у селі Богуславка Ізюмського району російська авіабомба пошкодила сільськогосподарську базу. А в селищі Малинівка Чугуївського району внаслідок обстрілу була частково зруйнована виробнича будівля.

У селі Москалівка цього ж району ворожий КАБ пошкодив чотири будинки, господарчі споруди та автомобіль. Загинула 71-річна жінка. Росіяни також били з РСЗВ по селу Кругляківка Купʼянського району. Там було зруйновано приватний будинок, а 54-річний чоловік дістав важкі травми.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники завдали двох ракетних ударів по Харкову. Мер Харкова Ігор Терехов інформував, що внаслідок прильоту ракет по місту загиблих та постраждалих немає.