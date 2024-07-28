Владимир Зеленский в США. Фото: ОП

https://racurs.ua/n197756-vybory-v-ssha-okajut-znachitelnoe-vliyanie-na-nadejdy-ukrainy-na-mir-zelenskiy.html

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Вибори президента США, які заплановані на листопад 2024 року, матимуть значний вплив на сподівання України на мир.

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Київ вже зв’язувався з передвиборчими штабами Дональда Трампа та віце-президента США Камали Харріс у липні. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю японському телеканалу NHK.

Глава держави зазначив, що під час телефонної розмови з Трампом запросив кандидата від Республіканської партії відвідати Україну, бо якщо той «хоче дізнатися щось про Україну, він може приїхати і побачити це сам чи спитати мене».

Ми спілкувалися з його командою. Містер Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і я маю номер телефону, — додав президент.

Також Зеленський вчергове заявив, що план дій для досягнення миру в Україні буде готовим до кінця листопада цього року.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що мирний план Трампа передбачає надання Києву дозволу бити ракетами ATACMS і Storm Shadow та іншою зброєю по аеродромах на території рф. А після завершення війни частина підрозділів ЗСУ повинна буде дислокуватися у країнах Європи, щоб замінити 70 тис. військових США.

Джерело: NHK