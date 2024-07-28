Заявления Виктор Орбана разозлили Польшу. Фото:

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Польща різко відреагувала на висловлювання прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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Заступник глави польського МЗС Теофіл Бартошевський після направлених проти Польщі заяв висловив сумнів у необхідності членства Угорщини в Євросоюзі та НАТО. Він наголосив, що Польща після повномасштабного вторгнення в Україну не веде бізнесу з рф, «тому що це була атака як на Польщу, так і на США, на Європейський Союз і на НАТО». Про це пише агентство РАР.

Я не дуже розумію, чому Угорщина хоче залишатися членом організацій, які їм так не подобаються і які нібито погано до них ставляться. Чому б йому не створити союз із путіним і з деякими авторитарними державами такого типу? Це за принципом, що якщо ти не хочеш бути членом якогось клубу, ти завжди можеш вийти. Це, безумовно, антиєвропейська, антиукраїнська, антипольська політика Угорщини на цей час, — висловився Бартошевський.

Також дипломат нагадав, що також Будапешт блокує 467 млн євро з Європейського фонду миру, призначених Польщі від ЄС на відшкодування за військову техніку, яку отримала Україна.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан напередодні заявив, що уряд Польщі «веде найбільш лицемірну і ханжеську політику в усій Європі», бо нібито «безсоромно веде бізнес» із країною-агресором росією.

Джерело: РАР