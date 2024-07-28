путин пригрозил США и Германии развертыванием ракет. Фото:

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Російський диктатор володимир путін пригрозив США та Німеччині «дзеркальними заходами», якщо американські далекобійні ракети будуть розгорнуті в ФРН.

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Воєнний злочинець заявив, що у зоні досяжності цих ракет опиняться важливі російські об'єкти державного та військового управління, адміністративно-промислові центри та оборонна інфраструктура. Час підльоту до цілей становитиме близько 10 хв. Про це повідомило російське пропагандистське РІА «Новости».

Вживатимемо дзеркальних заходів щодо їхнього розгортання з урахуванням дій США, їхніх сателітів у Європі та в інших регіонах світу, — пригрозив диктатор.

За його словами, у разі реалізації Сполученими Штатами таких планів рф вважатиме себе вільною від раніше взятого на себе «одностороннього мораторію» щодо розгортання ударних засобів середньої та меншої дальності, включно з підвищенням можливостей берегових військ російського флоту.

Як відомо, у 1987 році СРСР та США підписали догорів, який передбачав зобов’язання знищити всі комплекси балістичних і крилатих ракет наземного базування середньої (1 тис. км — 5 тис. 500 км) та меншої (від 500 до 1 тис. км) дальності. Також сторони брали на себе зобов’язання не виробляти, не випробовувати й не розгортати ракети в майбутньому. Угода припинила дію у 2019 році після взаємних звинувачень у порушенні положень документа.

Нагадаємо, в Білому Домі заявляли, що не вбачають ознак підготовки до застосування росією ядерної зброї у війні проти України. США не бачать підстав, щоб змінювати позиції власних ядерних сил у відповідь на ці заяви.