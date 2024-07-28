Боевые действия в Украине продолжаются на девяти направлениях. Фото:

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Війна в Україні триває — від початку доби відбулося 73 бойових зіткнень. Тривають бої на дев’яти напрямках.

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Сьогодні росіяни найактивніші на Покровському напрямку. Ворог штурмував у районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 16 атак, ще тривають 12 боєзіткнень. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 28 липня.

Важка ситуація і на Лиманському напрямку. Тут загарбницька армія атакувала 12 разів позиції захисників. Сили оборони відбили п’ять ворожих атак, а сім — досі продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни дев’ять разів намагалися йти вперед. Шість боїв завершилися, а три ще продовжуються.

Шість штурмів відбулося на Краматорському напрямку, а п’ять — на Сіверському. Чотири російські атаки відбулося на Курахівському напрямку. Три штурми зупинено, триває ще один бій. На Харківському напрямку росіяни здійснили три атаки поблизу, а наразі триває одне боєзіткнення.

Нагадаємо, українські військові розповіли, що бої на Покровському напрямку тривають фактично нон-стоп. Це найгарячіша ділянка фронту, адже ворог концентрує тут максимум зусиль. Для так званих розсипних штурмів росіяни використовують величезну кількість піхоти.