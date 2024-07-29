Таксист, псевдоэксперт и переселенка – СБУ задержала шестерых пророссийских интернет-агитаторов

https://racurs.ua/n197771-taksist-psevdoekspert-i-pereselenka-sbu-zaderjala-shesteryh-prorossiyskih-internet-agitatorov.html

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Служба безпеки затримала ще шістьох громадян України, які поширювали заклики на підтримку війни рф проти нашої держави та виправдовували воєнні злочини рашистів.

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Так, у Києві затримано псевдоексперта, який активно підтримував збройну агресію рф на власній сторінці у Фейсбук.

У ході розслідування було встановлено, що фігурант має російський паспорт та є автором декількох прокремлівських видань, які були підпільно надруковані за гроші з москви до повномасштабного вторгнення рф.

У цих псевдонаукових працях автор фальсифікує історичні факти становлення та розвитку Української державності на користь рф.

Також фігурант використовував у книгах «тези» кремлівської пропаганди, в яких виправдовує захоплення частини території України.

На Закарпатті викрито переселенку з тимчасово окупованого міста Голубівка на Луганщині, яка вихваляла путіна та героїзувала «кадирівців».

Ще один фігурант — мешканець Берегівського району, який на своїй сторінці у Фейсбук розповсюджував заклики до однієї з національних громад регіону підтримати збройну агресію рф.

На Житомирщині викрито одразу трьох ворожих агітаторів. Один з них влаштовував штучні конфлікти з представниками ТЦК. Під час провокацій фігурант намагався дискредитувати українських військових та закликав оточуючих ухилятися від мобілізації.

Ще один — водій місцевого таксі, який під час поїздок нав’язував пасажирам кремлівські фейки щодо війни проти України.

Інша фігурантка в «Однокласниках» закликала молитися за путіна.

Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності ворожих поплічників.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України: