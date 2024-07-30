Поджигателей авто военных задержали на Киевщине. Фото: НПУ, СБУ

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Ракурс

Паліїв авто медичної служби Третьої штурмової бригади затримали на Київщині.

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Зловмисниками виявилась пара з Черкаської області, яка зараз проживає на Петропавлівській Борщагівці. Слідство встановило, що 29 липня вони облили легкозаймистим розчином і підпалили три машини. Одна з них належала ЗСУ, дві інші волонтери мали передати військовим. Відео підпалу співмешканці зняли на телефон та відправили замовнику. Про це повідомили прес-служби Офісу генпрокурора та Служби безпеки України.

З’ясувалося, що до підпалів 25-річний чоловік і 20-річна жінка шукали в інтернеті швидкого заробітку. На початку липня у Telegram з ними зв’язався чоловік з росії, який запропонував заплатити 1 тис. дол. за підпал військових авто. Зловмисники отримали лише половину суми.

Пару паліїв правоохоронці затримали відразу після вчинення злочину. У них вилучили запалювальну суміш та мобільні телефони, через які вони отримували інструкції від куратора.

Обом вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) та ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, 30 липня в Третій штурмовій бригаді повідомили, що напередодні в Києві троє невідомих спалили авто, яке використовували для перевезення поранених військових Збройних сил України.