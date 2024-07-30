У Києві спалили медевак Третьої штурмової - військові обіцяють власноруч розібратися зі злочинцями

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У Києві троє невідомих спалили авто, яке використовували для перевезення поранених військових ЗСУ.

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Про це повідомила у Facebook керівниця медслужби Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Вікторія Ковач.

За її словами, авто медичної служби очікувало ремонту в Києві. Після підпалу бус повністю вигорів. Відеокамери зафіксували трьох осіб, які спочатку облили машину рідиною, а потім підпалили.

Ковач зазначила, що знищений фургон евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Машину для військових придбали за кошти, зібрані волонтерами.

За її словами, автівка очікувала ремонту в столиці.

Спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто троє дегенератів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. Також вони плюють на інших співгромадян, які вклади свої кошти для купівлі цього авто, — пише Ковач.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні почастішали випадки підпалів машин ЗСУ. За даними СБУ, за цим стоять росіяни, які вербують українців до диверсій. В Одесі затримали шістьох юнаків, які спалили 15 авто.