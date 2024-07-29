В Одесі затримали шістьох кур'єрів за підпали 15 авто військових

https://racurs.ua/ua/n197764-v-odesi-zatrymaly-shistoh-kurieriv-za-pidpaly-15-avto-viyskovyh.html

Ракурс

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ рф вчинили серію підпалів авто Сил оборони.

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За два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.

Шестеро товаришів працювали кур'єрами. Службові скутери дозволяли їм переміщатись по місту в пошуках автівок військових. Так, вдень вони доставляли їжу, а вночі палили військові авто.

Замовлення на підпали молодики отримували від ФСБ рф через один із месенджерів. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео «куратору», що було обов’язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу.

У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку.

У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої «резюме».

В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів.

Фігуранти «замикались» на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший — знімав це на відео.

Працюючи під «прикриттям» кур'єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони.

Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожих поплічників і затримали всіх «по гарячих слідах». У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114−1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.