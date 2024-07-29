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Ракурс
У Києві вбили за крипту - іноземця викрали, задушили, а тіло закопали

У Києві вбили за крипту — іноземця викрали, задушили, а тіло закопали

29 лип 2024, 09:49
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У Соломʼянському районі Києва іноземця, викрали, задушили, а тіло закопали.


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Близько опівночі мешканці Соломʼянського району почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та затягують до автівки чоловіка.

У Києві й області ввели спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів.

У Нацполіції розповіли, що четверо чоловіків дізналися про наявність в іноземця біткоїнів вартістю декілька мільйонів грн. Вони відстежили, де він мешкає, дочекались його, силоміць затягнули до авто й вивезли в закинуту будівлю на території нашої області.

Там силою вони змусили його перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, а іноземця вбили.

Чоловіків затримали, тепер їм загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: Ракурс


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