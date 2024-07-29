У Києві вбили за крипту - іноземця викрали, задушили, а тіло закопали

https://racurs.ua/ua/n197763-u-kyievi-vbyly-za-kryptu-inozemcya-vykraly-zadushyly-a-tilo-zakopaly.html

Ракурс

У Соломʼянському районі Києва іноземця, викрали, задушили, а тіло закопали.

.

Близько опівночі мешканці Соломʼянського району почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та затягують до автівки чоловіка.

У Києві й області ввели спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів.

У Нацполіції розповіли, що четверо чоловіків дізналися про наявність в іноземця біткоїнів вартістю декілька мільйонів грн. Вони відстежили, де він мешкає, дочекались його, силоміць затягнули до авто й вивезли в закинуту будівлю на території нашої області.

Там силою вони змусили його перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, а іноземця вбили.

Чоловіків затримали, тепер їм загрожує довічне ув’язнення.