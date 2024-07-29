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У Києві вбили за крипту - іноземця викрали, задушили, а тіло закопали
У Києві вбили за крипту — іноземця викрали, задушили, а тіло закопалиhttps://racurs.ua/ua/n197763-u-kyievi-vbyly-za-kryptu-inozemcya-vykraly-zadushyly-a-tilo-zakopaly.htmlРакурс
У Соломʼянському районі Києва іноземця, викрали, задушили, а тіло закопали.
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Близько опівночі мешканці Соломʼянського району почули крики та побачили, як декілька невідомих б’ють та затягують до автівки чоловіка.
У Києві й області ввели спеціальну поліцейську операцію з пошуку та затримання викрадачів.
У Нацполіції розповіли, що четверо чоловіків дізналися про наявність в іноземця біткоїнів вартістю декілька мільйонів грн. Вони відстежили, де він мешкає, дочекались його, силоміць затягнули до авто й вивезли в закинуту будівлю на території нашої області.
Там силою вони змусили його перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, а іноземця вбили.
Чоловіків затримали, тепер їм загрожує довічне ув’язнення.