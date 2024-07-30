Вночі у Курську пролунали потужні вибухи

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Ракурс

У російському місті-мільйоннику Курськ у ніч на 30 липня пролунали потужні вибухи.

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За словами місцевих мешканців у небі над Курськом прогримів потужний вибух. Імовірно над містом було збито якусь повітряну ціль, але офіційної інформації з цього приводу поки немає, як і відомостей про наслідки на землі.

Частина пабліків у рф пише про вибухи в районі аеропорту.

Перед цим у Бєлгородській і Курській областях було оголошено ракетну небезпеку.

Губернатор Олексій Смирнов написав у телеграм-каналі, що ракети були збиті над Жовтневим та Курчатівським районами області.

Ці райони розташовані на захід від Курська, межі Жовтневого району пролягають за кілька кілометрів від околиць обласного центру. Вночі місцеві користувачі соцмереж писали про вибух у небі над самим Курськом.

Про те, що раніше Сили оборони України вразили низку електропідстанцій у Курській області, повідомляв Генштаб ЗСУ.

Відомо, що в області працювала російська ППО і були вибухи біля щонайменше чотирьох підстанцій. У результаті є перебої зі світлом у Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що пошкоджені об'єкти забезпечують роботу російської залізниці, якою перевозять озброєння й військову техніку для підтримки армії рф.