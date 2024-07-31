Каневскую ГАЭС планируют переместить под землю

https://racurs.ua/n197846-kanevskuu-gaes-planiruut-peremestit-pod-zemlu.html

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Канівську гідроакумулювальну (ГАЕС) станцію у Черкаській області планують збудувати під землею.

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Ми вносимо зміни у проєкт будівництва Канівської ГАЕС. Вона має бути недосяжною для ворога. Тому є плани збудувати її під землею, — розповів гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота у розмові з «Ліга».

Наразі найбільші виклики для енергетиків — це максимально швидко відновлюватися, захищати об'єкти й думати про перспективу, підкреслює він:

Маємо будувати таку інфраструктуру, щоб вона була стійка.

Сирота також розповів, що знищити ударом ракети Київську ГЕС неможливо.

Якщо гіпотетично уявляти прорив, то може затопити підвали. Максимум, вода дійде до перших поверхів. Зона підтоплення — це територія більш як 100 метрів від річки. Люди ж часто будуються за 10−15 метрів, — каже гендиректор Укргідроенерго.

Заяви про «підготовку теракту» на Київській та Канівській гідроелектростанціях, які почала розповсюджувати росія — маніпулятивні прийоми, вважає він.

Частка гідрогенерації у загальній енергосистемі України становить 10−11%.