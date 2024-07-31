Агент рф и экснардеп Деркач вернулся в родную гавань в Астрахани

https://racurs.ua/n197854-agent-rf-i-eksnardep-derkach-vernulsya-v-rodnuu-gavan-v-astrahani.html

Ракурс

Ексдепутат Деркач, який в Україні працював на росію, повернувся в «рідну гавань» і балотується в Раду Федерації від Астраханської області.

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Про це повідомив Рух ЧЕСНО.

Кандидатуру Деркача підтримав губернатор Астраханської області Ігорь Бабушкін, пише російське агентство ТАСС.

Бабушкін вказав, що Деркач має російське громадянство та живе в Астрахані.

Водночас колишній депутат продовжує перебувати в розшуку за запитом України.

У 2023 році НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Андрія Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні.

Він мав дискредитувати Україну на міжнародній арені, погіршувати дипломатичні відносини зі США та заважати інтеграції України до Євросоюзу та НАТО.

Слідство встановило, що за підривну діяльність проти України Деркач отримав щонайменше 567 тисяч доларів.

Громадянства України Деркача позбавили у січні 2023 року указом президента Володимира Зеленського.